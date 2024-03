Milano | plastica nel pane in una mensa scolastica Il comune | «Sospeso il fornitore» Protesta la Lega | «Sconcertati»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 5 marzo 2024) La società comunale che gestisce le mense scolastiche diha«in via precauzionale la somministrazione del prodotto “con farina biologica di grano tenero” presso le utenze in cui non era ancora stato consumato». La motivazione? I bambini di una scuola primaria hanno trovato, all’interno dei propri panini, «un corpo estraneo», si legge nella comunicazione ufficiale diRistorazione. Tradotto: ancoranei panini. Non si tratta di un caso isolato, come ricorda Repubblica: «Già la scorsa settimana era stato ritrovato analogo corpo estraneo nella fornitura diintegrale e a seguito di ciò erano state effettuate tempestive e approfondite verifiche lungo l’intera filiera per valutare eventuali non conformità, con ispezioni a cura di ...