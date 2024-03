Milan | Tomori | “Ho segnato tre gol da attaccante E non voglio fermarmi”

Milan – Slavia Praga: cronaca diretta live e risultato in tempo reale: La partita Milan – Slavia Praga di Giovedì 7 marzo 2024 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale- Dove vedere in tv e streaming la gara di andata degli ottavi di finale di Europa ...calciomagazine

Tomori e la sua partita migliore al Milan: il difensore non ha dubbi e cita quella partita: Il difensore del Milan Tomori ha rilasciato un’intervista a MilanTv dove ha analizzato la sua migliore prestazione in rossonero. LA MIA MIGLIOR PARTITA COL TOTTENHAM – «Credo sia stata la mia ...milannews24

Milan - Tomori: "Lo scudetto è una pagina di storia, siamo in grado di vincere ancora": Fikayo Tomori è appena rientrato (9 minuti nel finale contro la Lazio) dal lungo infortunio al bicipite femorale e ha tanta voglia di successi in rossonero: "Voglio vincere trofei giocando per il ...napolimagazine