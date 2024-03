Milan | Tomori giura amore | “Voglio vincere trofei giocando per il Diavolo”

Milan , Gabbia ti mette in difficoltà. Il difensore gioca al massimo. tornano Tomori e Kalulu e ora? Pioli che farai? Ecco la nostra analisi (pianetamilan)

Lazio-Milan , sfida di Serie A vinta dai rossoneri, ha visto il ritorno in campo di Fikayo Tomori . Ecco tutta la sua emozione sui social (pianetamilan)

Intervenuto sui canali del Milan il difensore rossonero Fikayo Tomori ha parlato del suo obiettivo in vista del futuro Il Milan ha dovuto farne a meno a lungo ... (dailymilan)

Tomori suona la carica: “Voglio vincere, lo voglio al Milan!”: Tomori è finalmente recuperato e, a MilanTV ‘Gameplay, suona la carica. Il difensore vuole vincere e vuole farlo con il Milan. Il recupero di Tomori è una delle note più dolci dell’ultimo periodo per ...notiziemilan

Milan, emergenza infortuni finita: recuperati Tomori e Kalulu: In casa Milan arrivano buone notizie dall’infermeria. Sono stati recuperati anche Tomori e Kalulu, resta fuori solo Pobega ...ilmilanista

Incognita Chukwueze, il Milan rischia il De Ketelaere bis: Fino a questo momento Samuel Chukwueze è stato un acquisto poco azzeccato all’ultimo mercato estivo. L’esterno nigeriano, arrivato dal Villarreal per 20 milioni più 8 di bonus, non ha reso per quello ...tuttosport