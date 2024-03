Milan | riecco Caldara in campo con la Primavera | sostituito al 62’

(Di martedì 5 marzo 2024) Lo scorso 18 settembre era stato operato in artroscopia alla caviglia destra, ieri è tornato innella partita di campionato...

Arrivano buone notizie da Milan ello per Stefano Pioli perché dopo un lungo stop non preventivato oggi si è rivisto in campo ad... (calciomercato)

Simon Kjaer è tornato in campo sfoggiando tutta la sua intatta leadership, Jan-Carlo Simic ha fatto esordio con la personalità di un veterano. L’emergenza in ... (dailymilan)

Salernitana-Milan potrebbe rappresentare un banco di prova fondamentale per i rossoneri di Pioli , pronti a dare continuità di risultati dopo l’ottimo successo ... (serieanews)

Da Miami a Milan ello, Zlatan Ibrahimovic torna subito vicino al Milan . L'ex attaccante svedese, riferisce Sky Sport, è tornato in... (calciomercato)

Stasera in Milan-Atalanta il tecnico rossonero Stefano Pioli ritrova quel Charles De Ketelaere che non è riuscito ad imporsi l'anno scorso (pianetamilan)

Bella notizia per il difensore del Torino al rientro dall’infortunio. Buongiorno rimane sempre un obiettivo di mercato per il Milan Un gran bella notizia in ... (dailymilan)

Corsport - Juve, il calendario ora fa paura: Frenata Juve Il calendarioora fa paura.Dal pari con l’Empoli soltanto 5 punti in sei partite con una vittoria, due pareggi e tre sconfitte Un trend da invertire: Atalanta, Genoa, Lazio, Fiorentina ...tuttojuve

GdS - Disastro arbitri: stagione horror per Rocchi e i suoi fischietti: Stagione horror quella arbitrale secondo la Gazzetta dello Sport. Le ultime due direzioni ampiamente scadenti sono state quelle di Di Bello in Lazio-Milan e di Marchetti in Torino-Fiorentina. La rosea ...fcinternews

