Milan | Riccardo Trevisani difende Christian Pulisic | non è stato scorretto | vi spiego

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 5 marzo 2024) Dopo le polemiche di Lazio-ha preso le difese di, accusato di essereVenerdì sera ilha vinto 1-0 contro la Lazio allo stadio Olimpico, conquistando tre punti importanti per la classifica. I rossoneri si sono imposti grazie al gol di Noah Okafor, in un match che ha creato numerose polemiche per le decisioni dell’arbitro Di Bello. Il direttore di gara ha espulso tre giocatori biancocelesti. Il primo èLuca Pellegrini per doppia ammonizione. In occasione del secondo giallo per il terzino della Lazio, si è verificata una situazione curiosa. Il giocatore biancoceleste, in possesso della palla, si è fermato, vedendo Castellanos a terra e pensando che l’arbitro fermasse ...