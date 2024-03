Milan quanti rinnovi Camarda | Zeroli e non solo | la situazione di Simic

L'Inter potrebbe superare il record di rigori del Milan in Serie A: nel 2021 i rossoneri hanno stabilito un nuovo primato e non sarà facile scalzarli dal ... (fanpage)

Bayern Monaco-Lazio, Isaksen a LSC: "Difficile, ma non impossibile. Restiamo uniti": Dobbiamo aiutare tutti i tifosi della Lazio, sarà una partita difficile, ma non impossibile. Come stiamo dopo il Milan Abbiamo fame, vogliamo vincere. Il Bayern Monaco è una bellissima squadra, ma in ...lalaziosiamonoi

Di Biagio: "L'Inter Ha buttato uno scudetto e l'altro anno ha fatto venti punti in meno": Così Gigi Di Biagio a DAZN sulla lotta scudetto: "E' vero che fa venti punti in più l'Inter, ma non va bene quanto ha fatto l'anno scorso. Erano molto più importanti gli otto punti in più del Milan ...tuttojuve

Ancelotti: "Bellingham ricorda una stella del Milan". E sugli arbitri...: Il tecnico del Real Madrid presenta la sfida di Champions League contro il Lipsia, ma torna anche su quanto accaduto in Liga al Mestalla col Valencia ...tuttosport