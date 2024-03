Milan | Pisati in gol nell'Italia Under 15 contro la Spagna VIDEO

(Di martedì 5 marzo 2024) L'15 pareggia 1-1 in amichevole con i pari età della, passata in vantaggio con Tunkara (Barcellona) su rigore...

Nazionale U15, doppio test con Spagna 5 e 7 marzo: La Nazionale Under 15, dopo aver affrontato la Slovenia a gennaio (un pareggio 4-4 e una vittoria 4-0) e la Polonia a febbraio (due pareggi: 1-1 e 2-2), ...sportmediaset.mediaset

UNDER 15 - Per l'Italia doppia rimonta e pareggio con la Polonia: Secondo pareggio nel giro di tre giorni per la Nazionale Under 15 che, dopo l'1-1 nella prima amichevole disputata martedi', rimonta per due volte la Polonia raggiungendola nel finale grazie a Samuele ...napolimagazine

Under 15, per Italia doppia rimonta e pari con Polonia: Secondo pareggio nel giro di tre giorni per la Nazionale Under 15 che, dopo l'1-1 nella prima amichevole disputata martedi', rimonta per due volte la Polonia raggiungendola nel finale grazie a Samuele ...sportmediaset.mediaset