Milan | Pioli attento | adesso l’Inter può vincere lo scudetto nel derby

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 5 marzo 2024)Stefanotrema: con la vittoria sul Genoa i punti di vantaggio sono 15 epuòlonelbatte 2-1 anche il Genoa e grazie alla sconfitta della Juve sul Napoli, si porta ad un vantaggio di 15 punti sulla prima inseguitrice, proprio la squadra bianconera. La squadra di Simone Inzaghi subisce pochissimi goal e ne fa davvero tanti. Anche in Europa è un pericolo concreto per squadre come Real Madrid, Manchester City e Bayern Monaco. Ildi Stefano, invece, viaggia su alti e bassi ed è uscito dalla corsa al titolo di campione d’Italia in maniera troppo anticipata epotrebbe avere i primi match point ...