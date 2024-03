Milan | nuovo ruolo per l’ex Gazidis | ecco i dettagli

(Di martedì 5 marzo 2024) Ivan, con un passato in società nel, ha accettato unla sua scelta lavorativaIvanè diventatopresidente con effetto immediato del Gruppo Kilmer.le sue parole DICHIARAZIONE – «Sono felice di unirmi a Kilmer Sports Ventures e non vedo l’ora di costruire questa nuova organizzazione con Larry Tanenbaum. Larry Tanenbaum è uno dei leader più importanti e influenti nel mondo dello sport e sono onorato ed entusiasta di lavorare con lui»

Zlatan Ibrahimovic e il suo nuovo ruolo al Milan: solo una persona sopra di lui: Zlatan Ibrahimovic ha recentemente assunto un ruolo cruciale all’interno del Milan, segnando un capitolo nuovo nella sua illustre carriera. Non più semplicemente un giocatore, ma ora un pilastro ...newsmondo

Estasi Milan, l’annuncio fa sognare i tifosi: “Voglio vincere qui!”: Ora è in via di ritorno dall’infortunio ed è pronto a contribuire al bene del Milan in questa fase sensibile della stagione. In occasione del nuovo format Gameplay, a MilanTV, il difensore inglese ha ...spaziomilan

Zirkzee Milan, due top club fanno sul serio e spunta la richiesta del Bologna. Le NOVITA’ sul futuro dell’olandese: Su Zirkzee "Ricordo l’ultimo mio anno come a.d., lui ha giocato bene e quando Flick lo ha messo in campo ha sempre segnato gol pesanti, non il quarto o il quinto della partita. Ci ha fatto vincere mat ...informazione