Milan | la Junior Camp in Nordamerica | le parole di Pulisic e Baresi

Il Milan sta valutando un colpo offensivo. Per il ruolo di trequartista, ma con duttilità tale da giocare anche da esterno o in mezzo al campo, la società ... (sportface)

L’ex attaccante del Milan Junior Messias ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua esperienza in rossonero e sul passaggio al Genoa… Junior Messias ha ... (dailymilan)

Nelle ultime ore si è scatenato un vero e proprio duello di mercato tra l'Almeria e il Boca Juniors per Luka Romero . Il classe 2005... (calciomercato)

AC Milan ha annunciato in queste ore il ritorno dell’interessante e ambizioso progetto Milan Junior Camp in Nordamerica . Un’ estate 2024 di grandi iniziative e ... (danielebartocciblog)

Rummenigge: "Zirkzee Non voglio immischiarmi nel lavoro del ds Eberl": Intervistato da "La Gazzetta dello Sport", Karl-Heinz Rummenigge, membro del consiglio direttivo del Bayern Monaco, parla anche della possibilità che Joshua Zirkzee, punta olandese del Bologna, ed ...tuttojuve

“Ci ha colti di sorpresa”: addio Milan, colpo di scena Leao | Sconcerto e delusione per tutta la squadra: Si tratta di Rafael Leao, che quando arrivò era seconde gerarchie della squadra rossonera e che adesso si ritrova ad essere la stella della squadra, oltre che il calciatore più pagato. Tutte le azioni ...ilgiornaledellosport

Nuovi Milan Junior Camp in USA e Canada: Baresi e Pulisic “Il calcio come veicolo di valori”: Il Milan ha annunciato il ritorno del progetto Milan Junior Camp in Nordamerica, offrendo alle giovani generazioni di 23 città tra Stati Uniti e Canada un’estate ricca di iniziative e nuove esperienze ...derbyderbyderby