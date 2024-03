Milan Junior Camp fa sul serio | estate 2024 in Nordamerica

Leggi tutta la notizia su danielebartocciblog

(Di martedì 5 marzo 2024) ACha annunciato in queste ore il ritorno dell’interessante e ambizioso progettoin. Un’di grandi iniziative e nuove esperienze per le giovani generazioni di 23 città tra Stati Uniti e Canada. Per il Club si tratta di un’interessante opportunità di proseguire la propria crescita internazionale e rafforzare il proprio legame con un mercato strategico. A partire dal mese di giugnofino ad agosto, si aprirà ufficialmente la nuova stagione dei. Un vero viaggio full-immersion tra Stati Uniti e Canada, ancor più lungo rispetto al passato. Protagoniste ben 23 città. California, Florida, Maryland, Massachusetts, ...