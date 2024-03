Milan-Inter il piano anti Scudetto nel derby? C’entrano i biglietti

L'Inter potrebbe superare il record di rigori del Milan in Serie A: nel 2021 i rossoneri hanno stabilito un nuovo primato e non sarà facile scalzarli dal ... (fanpage)

Henry pazzo dell’Inter di Inzaghi: "Se te lo ritrovi di fronte in Coppa sono guai". VIDEO: Intervenuto a 'Monday Night Football' a Sky Sports, l'ex campione francese ha esaltato l'Inter di Inzaghi con la sua analisi tattica ... Hanno segnato così contro Juve e Milan" ...sport.sky

Nuovo stadio Milan, Sala rivela: «Tre mesi di tempo per il progetto San Siro, poi…»: Se si può, perché non lo do per scontato. Spero che Webuild ci metta in condizione di poter dire a Inter e Milan che si possono fare i lavori senza dover andare a giocare altrove. A quel punto, come ...milannews24

PUNTO GG- Il Napoli torna in corsa Champions; Milan, Bologna e Roma puntano la Juve. In coda rischiano in sette!: Archiviato definitivamente il capitolo scudetto, con l’Inter che vanta addirittura 15 punti sulla seconda in classifica, la situazione si fa ancora più Interessante per quanto riguarda la lotta ...sportpaper