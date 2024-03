Milan-Inter derby scudetto? Via alla vendita dei biglietti | prezzi | date e dettagli

L'Inter potrebbe superare il record di rigori del Milan in Serie A: nel 2021 i rossoneri hanno stabilito un nuovo primato e non sarà facile scalzarli dal ... (fanpage)

Rigore inesistente, Ayroldi verso lo stop dopo la vittoria dell’Inter sul Genoa | Video: Il Genoa ha scelto la strada del basso profilo, dopo le polemiche di inizio stagione post-Milan: le parole del presidente Zangrillo lo dimostrano. Tra andata e ritorno, con l'Inter due errori gravi, ...ilsecoloxix

Milan, il derby è un incubo per Pioli: a San Siro può arrivare lo Scudetto: In attesa di conferme sulla data, quella domenica sul calendario è cerchiata in rosso dai tifosi del Milan, ma soprattutto da quelli dell’Inter. Inzaghi e Pioli (LaPresse) – Calciomercato.it In quella ...calciomercato

CAOS ARBITRI, Giovedì a Roma incontro con Gravina: Fermandoci alla 27esima giornata e senza andare a ripescare gli errori del recente passato, tutto è iniziato nella serata di venerdì con l'anticipo fra Lazio e Milan in cui ha fatto ... serata di ieri ...firenzeviola