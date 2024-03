Milan | il derby si avvicina | biglietti in vendita e quei precedenti che fanno tremare Pioli…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 5 marzo 2024), ilcontro l’Inter si: da oggiinche fanno tremare la panchina di Stefano Pioli… Dopo la vittoria delsulla Lazio per 1-0, grazie a un goal dell’attaccante svizzero Noah Okafor, la squadra di Stefano Pioli vuole continuare il cammino in campionato nel miglior modo possibile. La prossima gara sarà a San Siro contro l’Empoli e sarà valida per la 28esima giornata di Serie A. Sì, siamo già verso la fase finale della stagione. Una stagione dominata da un Inter esplosiva e che ha trovato il giusto equilibrio in campo, per merito del grande lavoro fatto da mister Simone Inzaghi. A proposito dei nerazzurri, tra 5 giornate ci sarà iltrae Inter. Il ...