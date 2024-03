Milan | Furlani chiude su San Siro e guarda dritto verso San Donato

Rafael Leao , attaccante del Milan , ha parlato al 'Corriere della Sera' oggi in edicola. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni di oggi (pianetamilan)

Si fa festa in casa Milan : Theo Hernandez e Mike Maignan hanno festeggiato, rispettivamente le 200 e 100 presenze con la maglia del Milan (raggiunte... (calciomercato)

Il Milan andrà a San Donato o rimarrà a San Siro ? Da un lato c'è il comitato dei "No Stadio" nella cittadina... (calciomercato)

Futuro San Siro, parole durissime di Furlani: l’annuncio in diretta: Questa volta, però, le parole di Furlani chiariscono le intenzioni del club rossonero. È da tempo ormai che le discussioni sullo stadio “Giuseppe Meazza” investono il comune di Milano e le due società ...spaziomilan

L'a.d. del Milan ha parlato a Investopia 2024: "Prosegue il nostro percorso di espansione in Medio Oriente e America": L'a.d. del Milan ha parlato a Investopia 2024: "Prosegue il nostro percorso di espansione in Medio Oriente e America" ...gazzetta

Milan, Furlani: "San Siro non soddisfa più gli standard necessari per i tifosi": L'amministratore delegato del Milan, Giorgio Furlani, ha preso parte all'evento Investopia 2024, un incontro di finanza e business che si è svolto in Medio Oriente. Il club rossonero ha diffuso le ...gianlucadimarzio