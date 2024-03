Milan | Fikayo Tomori | obiettivo chiaro per il futuro

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 5 marzo 2024) Intervenuto sui canali delil difensore rossoneroha parlato del suoin vista delIlha dovuto farne a meno a lungo per via di un infortunio al bicipite femorale ma finalmenteè tornato a disposizione di Stefano Pioli. Il classe 1997 in questa stagione ha giocato appena 17 presenze con i rossoneri in Serie A ma ora si prepara a tornare decisivo per il Diavolo. Nel secondo episodio del format Gameplay sul canale Youtube del, intitolato “The Total Difender”, il difensore inglese ha infatti detto: Per ilvoglio solo vincere. Questo significa giocare al, tutti conosciamo la storia di questo club. Abbiamo scritto una pagina con lo Scudetto, abbiamo una ...