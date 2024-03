Milan | c’è la difesa di Pioli Tornano Tomori e Kalulu

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 5 marzo 2024) Dopo il match vinto contro la Lazio all’Olimpico, tra tensioni e una direzione arbitrale finita nell’occhio del ciclone, Stefanoha concesso due giorni di riposo alla squadra iniziando ieri la preparazione della sfida contro lo Slavia Praga (reduce dallo 0-0 nel derby con lo Sparta in campionato) di giovedì sera a San Siro, valida per l’andata dei playoff di Europa League. Per affrontare la formazione ceca il tecnico emiliano potrà contare, per la prima volta nel 2024, sul reparto difensivo al completo, grazie al rientro di Fikayogià avvenuto per una manciata di minuti durante la partita con i biancocelesti: il centrale ex Chelsea, fermato nella trasferta di Salerno lo scorso dicembre da un infortunio al bicipite femorale, è pronto, dunque, a riprendere il suo posto nella retroguardia rossonera. Con tre reti realizzate finora, ...