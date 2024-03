Migranti | 2mila euro per tornare a casa | rimpatri | l' ultima mossa del governo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 5 marzo 2024) IlMeloni punta suivolontari assistiti e offre duemilaa ciascun migrante per tornarsene a, mille in più per ogni eventuale altro componente il nucleo familiare. Non in contanti ma in beni e servizi per un piano di reintegrazione socio-economica nel Paese d'origine, per affittare un locale, avviare una piccola attività commerciale o imprenditoriale, far studiare i figli. Il progetto di Palazzo Chigi, l'ha reso pubblico Alessandra Ziniti su Repubblica spiegando che sono stati messi sul piatto cinque milioni diprovenienti dal Fondo asilo migrazione e integrazione nel tentativo di rimandare apiù facilmente almeno 2.500 immigrati in tre anni. Una circolare appena firmata dal Dipartimento per le libertà civili e immigrazione del Viminale, si legge ...