Microsoft | Un Difetto in Declino di Defender al Cuore del Blocco di Edge sui Siti Web

Microsoft, gli 'inviti' ad installare Windows 11 arrivano su più PC con Windows 10: A partire da aprile 2024, Microsoft inizierà a mostrare messaggi che invitano gli utenti di Windows 10 Pro e Pro Workstation idonei ad effettuare l'aggiornamento gratuito a Windows 11. Gli inviti sara ...hwupgrade

Torna in sconto Microsoft 365 Family: 57€, fino a 6 utenze (ognuna con 1TB in cloud) e tutte le app Office, 15 mesi!: Grande sconto per Microsoft 365 Family che permette di dotare sino a 6 utenze Microsoft del pacchetto Office e ciascuna di 1TB di spazio storage via OneDrive. Il pacchetto per 12 mesi + 3 in omaggio, ...hwupgrade