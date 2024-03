Meteo martedì | ampie schiarite con nuvolosità residua

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 5 marzo 2024) PrevisioneItalia La situazione. Secondo le previsioni, nei prossimi giorni un graduale cambiamento nella circolazione sul nord Europa influenzerà anche il tempo delle nostre latitudini. Sulla Scandinavia rinforzerà un’area di alta pressione: questi anticicloni scandinavi hanno la prerogativa di dividere a metà la circolazione sul comparto europeo con le correnti atlantiche da un lato e le correnti fredde continentali dall’altro. Due azioni contrapposte che tenteranno una parziale fusione nel cuore dell’Europa. Una sorta di anello depressionario che circonderà questo anticiclone e lungo il qualche si muoveranno degli impulsi instabili, anche a carattere vorticoso. Nord: Inizialmente soleggiato ma con instabilità in intensificazione da ovest entro il pomeriggio con piogge in pianura e neve sulle Alpi dai 1200m. Temperature in rialzo, ...