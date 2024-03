Meteo Lombardia e Milano | Il sole torna a splendere | ma preparatevi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 5 marzo 2024), 5 marzo 2024 – Cielo azzurro con qualche nuvola, aria più fresca resa ancora frizzante dal vento. È finalmenteto il bel temp o ae su buona parte delladopo una settimana caratterizzata invece dalla classica cappa grigia e da piogge a tratti davvero incessanti che hanno creato disagi. Martedì 5 marzo Mercoledì 6 marzo Giovedì 7 marzo Venerdì 8 marzo Weekend Godiamoci queste ore di tregua ma non facciamoci però troppe illusioni perché a partire dalla serata di oggi, martedì 5 marzo 2024, è atteso una nuova perturbazione atlantica destinata a portare nuova instabilità soprattutto nelle regioni centro-settentrionali. Martedì 5 marzo L'alta pressione cede rapidamente ...