Meloni | un trattore in regalo | “Lo metto in cortile a Palazzo Chigi”

Pescara , 5 mar. (Adnkronos) – Un trattore in regalo per la premier. “Come promemoria delle problematiche” che caratterizzano il settore dell’agricoltura “ci ... (calcioweb.eu)

Non tutti i trattori vengono per marciare, non tutti i trattori vanno d’accordo, non tutti i trattori sono come quelli dell’ex “forcone” Danilo Calvani, con ... (secoloditalia)