Meloni sempre più vicina a Biden | nuovo fronte nel governo | la Lega si smarca e i malumori sono anche interni a Fdi

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 5 marzo 2024) Lo scontro è aperto, da tempo, su tutto. I fronti che dividono ildi più e l’ultimo caso riguarda la posizione della presidente del Consiglio, Giorgia, rispetto all’alleato statunitense. Un problema, secondo la, che nasce dalla troppanza espressa rispetto all’attuale presidente democratico, Joe. Non a caso subito dopo l’incontro della Casa Bianca tra, Matteo Salvini ha subito rilanciato il suo apprezzamento per l’ex presidente Donald Trump, probabile sfidante alle prossime elezioni dell’attuale inquilino della Casa Bianca. Madentro Fratelli d’Italia l’incontro tracrea qualche imbarazzo, soprattutto per ...