Meloni | Roma-Pescara problema ereditato | ora è in sicurezza

(Di martedì 5 marzo 2024) "La ferroviaera uno dei problemi che noi abbiamo, era inserita nel Pnrr ma con quei tempi non si sarebbe potuta realizzare: il governo l'ha stralciata e ha trovato il finanziamento fuori dal Pnrr, al Cipess abbiamo trovato i fondi per mettere inla ferrovia, che rimane uno dei grandi temi di questa regione". Così la presidente del Consiglio Giorgiaa un evento elettorale a Teramo con Marco Marsilio.

Trattori: Meloni, 'non ho avuto bisogno di vederli in piazza per capirne difficoltà': Roma, 5 mar. (Adnkronos) - "Non ho avuto bisogno di vedere i trattori in piazza per sapere che gli agricoltori avevano oggettivamente delle difficoltà. Le norme dell'Ue non hanno avviato una transizio ...lanuovasardegna

Regionali Abruzzo, Meloni: «Effetto Sardegna Ancora non si è capito come è finita lì»: Così la premier Giorgia Meloni, a margine dell'evento elettorale alla Confcommercio di Teramo a sostegno di Marco Marsilio presidente. Leader in campo per le regionali di domenica prossima in Abruzzo.ilmessaggero