Meloni lancia il Marsilio-bis in Abruzzo e avvisa la sinistra | Non molleremo mai

(Di martedì 5 marzo 2024) Nessuna paura di un possibile effetto Sardegna, anche perché "ancora non si è capito bene neanche come è finita" tra Alessandra Todde e Paolo Truzzu. Giorgiaarriva ine si dice "molto ottimista" in vista delle elezioni regionali in programma domenica. La leader di Fratelli d'Italia, dopo una prima tappa a Teramo, si presenta a Pescara con tutti gli alleati del centrodestra - da Matteo Salvini ad Antonio Tajani, passando per Maurizio Lupi e Lorenzo Cesa - per tirare la volata al governatore uscente Marco, che nel 2019 conquistò la prima Regione per FdI. "Cinque anni fa ha fatto un'impresa, a me piacerebbe oggi ne facesse un'altra, diventare il primo presidente nella storia dell'a essere confermato per un secondo mandato. Lo merita perché ha fatto un lavoro straordinario, molto difficile. ...