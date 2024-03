Meloni in Abruzzo con l' incubo Sardegna | prima del palco con gli alleati incontra da sola le imprese

(Di martedì 5 marzo 2024) Voce da Fratelli d’Italia: “E’ il format a tre che è da rivedere”. La foto? “Sì. Perché Giorgia deve continuare a salire su uncon Tajani e Salvini per dissimulare un amore c... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

OGGI E' IL POMERIGGIO DELLA Meloni A TERAMO E A PESCARA PR LA CHIUSURA DELLA CAMPAGNA ELETTORALE DEL CENTRODESTRA: E' il giorno della Meloni quello di oggi. O meglio è il pomeriggio della Meloni. Oggi alle 16 sarà alla Camera di Commercio di Teramo, in via Savini e poi, alle 18 a Pescara con gli altri big del cent ...certastampa

La sfilata dei ministri per salvare l’Abruzzo. E oggi arriva Meloni: Il governo, praticamente al completo, ha varcato il confine del Lazio per spostarsi in Abruzzo, per una campagna diventata all’improvviso complicata dopo la sconfitta in Sardegna. Giorgia Meloni si ...ilsecoloxix

Meloni si fa il palco da sola. Letta la avvisa: “Rischiamo”: I timori per l’Abruzzo - Grande paura. 5 mila voti in bilico: Marsilio arranca, Gianni avverte e la premier aggiunge un comizio senza i vice ...ilfattoquotidiano

Giochi che non tornano sulla Roma-Pescara: Ora, a pochi giorni dalle elezioni, l’onorevole Giorgia Meloni e l’onorevole Matteo Salvini ... ma è soprattutto un modo offensivo di trattare gli elettori dell’Abruzzo.ilfoglio

Regionali Abruzzo, Meloni in campo per la volata finale: oggi comizio a Pescara: l'Abruzzo, che Fdi considera una sorta di roccaforte. Con questo spirito oggi Giorgia Meloni si recherà prima a Teramo (dove alle 16.00 è in programma un evento alla Camera di commercio) e poi a ...adnkronos