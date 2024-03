Meloni dall’Abruzzo fulmina gli spioni | “Gravi violazioni | altro che libertà di stampa” video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 5 marzo 2024) E’ arrivata nel pomeriggio, in Abruzzo, la premier Giorgia, che in attesa del comizio finale di chiusura della campagna di stasera sta parlando a un convegno a Teramo. Poco prima ha risposto alle domande dei giornalisti, che le chiedevano se temeva il voto di domenica dopo la precedente sconfitta. “L’effetto Sardegna dobbiamo ancora vederlo perché non si è ancora capito come è finita, io sono molto ottimista francamente..”, ha detto la, a margine dell’evento elettorale alla Confcommercio di Teramo a sostegno di Marco Marsilio presidente.e le parole durissime sugliPoi è andata sul tema del giorno, il dossieraggio: “Ritengossimo che in Italia ci siano dei funzionari dello Stato che hanno passato il loro tempo a violare la legge facendo verifiche su cittadini, comuni ...