Meloni attacca sul presunto dossieraggio a vip e politici | “Gravissimo | non è libertà di stampa”

Dalle manifestazioni No Tav ai presidi No Bob, dalla protesta sugli alberi tagliati alle minacce al sindaco di Cortina. Anonime, come da copione. “Se vai ... (secoloditalia)

Meloni dall'Abruzzo fulmina gli…": Un fatto gravissimo. La posizione del governo sul caso dossieraggio è netta ed è rappresentata in tutta la sua sostanza dal premier Giorgia Meloni e dal ministro… Leggi ...informazione

Meloni attacca Domani e la libertà di stampa. Mattarella: «Va difesa sempre»: Meloni parla invece da Teramo, dove si trova per la campagna elettorale in vista delle elezioni regionali in Abruzzo. «Ritengo gravissimo che in Italia ci siano dei funzionari dello Stato che hanno ...editorialedomani

Inchiesta Perugia, Meloni: "Fatto gravissimo, libertà di stampa non c'entra niente": Nordio: "Se intercettazioni non autorizzate deve intervenire non solo la magistratura ma anche il legislatore" " Ritengo gravissimo che in Italia ci siano dei funzionari dello Stato che hanno passato ...adnkronos