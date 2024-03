Medvedev | la Russia era pronta per un’interazione costruttiva con l’UE

(Adnkronos) – La Russia ha più amici e alleati nel mondo che non nemici. E' la sintesi del presidente russo Vladimir Putin , in un incontro con il sindaco di ... (periodicodaily)

(Adnkronos) – La Russia ha più amici e alleati nel mondo che non nemici. E' la sintesi del presidente russo Vladimir Putin , in un incontro con il sindaco di ... (webmagazine24)

Pattugliatore russo Sergey Kotov, la nave russa da 65 milioni di dollari colpita dai droni ucraini: a borso missili antiaerei e lanciatori di granate: Nella notte tra il 4 e il 5 Marzo c'è stato un attacco sul fronte della Crimea. I droni marini ucraini Magura V5 hanno attaccato il pattugliatore russo militare da 65 milioni di ...ilgazzettino

Possibile semifinale Sinner-Alcaraz a Indian Wells: INDIAN WELLS (USA) (ITALPRESS) - Jannik Sinner e Carlos Alcaraz potrebbero ritrovarsi un anno dopo in semifinale a Indian Wells, con in palio non solo la c ...italpress

Audio tedeschi e voto, il Cremlino alza il tiro : "L’Europa è in guerra contro la Russia": Le elezioni presidenziali russe si avvicinano e Mosca alimenta la polemica su un presunto coinvolgimento dell'Occidente nel conflitto in Ucraina, basato su intercettazioni di ufficiali tedeschi. Tensi ...quotidiano