Medico trovato morto in casa con la testa nel camino

(Di martedì 5 marzo 2024) Tarantini Time QuotidianoUndi Sava, la dottoressa Maria Lucia Rossetti, 67 anni, è stata trovata questa mattina senza vita nella sua abitazione. A fare la tragica scoperta è stato il marito alle prime ore del mattino. La donna è stata trovata con lanel caminetto, tra la poca brace rimasta. L’ipotesi più accreditata è che la donna, seduta vicino al caminetto, sia stata colpita da un malore improvviso e in seguito sia caduta. Sul posto dopo l’allarme del marito sono giunti i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto anche i Carabinieri di Sava. L'articolo proviene da Tarantini Time Quotidiano.

Venerdì sera aveva appuntamento per una pizza con alcuni amici, i quali non vedendolo arrivare e non trovandolo al telefono, hanno lanciato l’allarme: Paolo ... (bergamonews)

Il corpo di un anziano è stato ri trovato in fiamme in via Alvaro del Portillo, davanti al policlinico Campus Biomedico di Roma .Continua a leggere (fanpage)

Non è stato ancora identificato il cadavere trovato bruciato poche ore fa vicino al Campus Biomedico di Roma . Da una prima ispezione non sarebbero stati ... (tg24.sky)

L’autopsia non ha ancora identificato il corpo dell’uomo che è stato trovato senza vita in via Alvaro del Portillo, di fronte al policlinico Campus Biomedico ... (ildifforme)

trovato in fin di vita in strada: 87enne salvato dai carabinieri: SCANDIANO (Reggio Emilia) – E’ stato trovato ieri pomeriggio dai carabinieri riverso a terra in via Rinaldi ad Arceto. L’uomo, un 87enne del paese, aveva perso i sensi e perdeva sangue dal naso. I mil ...reggionline

MEDICI DI MEDICINA GENERALE IN PUGLIA: “Abbiamo lavorato a lungo insieme – concorda il direttore Montanaro – e l’accordo è stato trovato ed è soddisfacente sia per la Regione che per le rappresentanze dei medici di medicina generale”.ilikepuglia

trovato in una pozza di sangue. Giallo sulla caduta dalle scale: Le sue condizioni sono piuttosto gravi. E’ ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Cona, dopo essere stato trovato quasi in fin di vita, in seguito a quella che appare come una caduta dalle s ...ilrestodelcarlino