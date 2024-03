Pubblicato il 1 Marzo, 2024 Dopo lo scandalo delle chat con foto e video hot di ragazzine in un gruppo sportivo in Veneto, emerge un’altra brutta storia di ... (dayitalianews)

Medicina legale, un aiuto per accertare la verità: Sono questi alcuni dei temi trattati da Cristina Cattaneo, professore ordinario di Medicina legale e delle assicurazioni presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Milano ...notizie.tiscali

Cattolica: un progetto europeo valuterà l’efficacia e l’affidabilità delle tecnologie sanitarie: associato Medicina legale all’Università Cattolica e bioeticista. Il consorzio di EDiHTA comprende 16 partners da 10 Paesi europei (Belgio, Danimarca, Germania, Italia, Norvegia, Olanda, Polonia, ...sanita24.ilsole24ore

Depenalizzazione atto medico, Schillaci: al lavoro per riforma contro processi ingiusti: Il ministro della Salute assicura che il governo è al lavoro per la riforma, ma il problema delle cause valanga è diventato molto serio per chi lavora negli ospedali ...doctor33