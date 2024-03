Medicina estetica | Aiteb | “Boom della tossina botulinica in Italia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 5 marzo 2024) Firenze, 5 marzo 2024. “I dati rilevati da Isaps certificano che l’usonon chirurgica, in particolare iniettabile, è in aumento. Sono stati 485mila gli interventi non-chirurgici in, quasi il doppio di quelli chirurgici, 262 mila. Tra i più utilizzati l’acido ialuronico e la, mentre per la chirurgia primo posto per l’aumento del seno e il trattamentopalpebra. Una tendenza fedele agli ottimi risultati garantiti dal botulino, che invoglia sempre più donne a trattare gli inestetismi in maniera non invasiva. ” A dirlo è Giovanni Salti, presidente di, l’Associazionena TerapiaBotulino, commentando il 2022 Isaps International Survey, uno studio ...