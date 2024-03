Mazzancolle in crosta | l’antipasto chic ma velocissimo!

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di martedì 5 marzo 2024) Leinè forse uno degli antipasti più raffinati che possiamo servire ai nostri ospiti. Si tratta dicei simili ai gamberi; la loro dimensione più grande rispetto ai fratellini minori le rende ideali per questa ricetta. Perfetto per le grandi occasioni, quindi, per la Pasqua ormai imminente, è un piatto molto scenografico, ma di una semplicità inaudita! Oltre al pescato fresco e di qualità, tutto ciò che ci serve è un rotolo di pasta sfoglia pronto, ma se abbiamo tempo a disposizione, prepariamo anche l’impasto con le nostre mani, avrà un gusto più pieno e rotondo. Una volta ben steso, ritagliamo 16 striscioline larghe circa 1,5 centimetro e avvolgiamo ognuna intorno alle nostre code, delicatamente, per ricoprirle. Cuociono in forno in meno di un quarto d’ora, ma vi consiglio di farlo all’ultimo momento perché ...