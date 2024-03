Maxirissa di Natale a Casalpusterlengo | individuati 7 aggressori | tre sono minorenni

(Di martedì 5 marzo 2024), 5 marzo 2024 –statii responsabili della maxi rissa della notte diin pieno centro storico a. Si tratta di sette giovanissimi, quattro maggiorenni e tre minori, tutti denunciati a piede libero per i reati di rissa, lesioni personali aggravate e porto abusivo di armi atte ad offendere. Tutti i coinvoltiresidenti nel basso lodigiano. Il gravissimo episodio aveva destato molto clamore anche perché, tra piazza del Popolo e via Cavallotti, si era affrontata una cinquantina di persone. Alla fine erano spuntate pure le catene e a terra erano rimasti feriti, non in maniera grave, un 16enne ed un 18enne. Probabilmente la rissa è stata scatenata a causa del tentativo di furto di un telefonino. I carabinieri della stazione ...

