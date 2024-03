Mattinata di bel tempo | nel pomeriggio pioggia e neve oltre i 1 300 metri

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 5 marzo 2024) Ancora precipitazioni in arrivo sulla Bergamasca. Tommaso Grieco del Centro meteo lombardo ci accompagna a vedere come sarà ilnelle prossime ore e nei prossimi giorni. ANALISI GENERALE Il flusso atlantico, responsabile del maldegli ultimi 10 giorni, continuerà ad interessare la nostra regione, ponendo le basi per un periodo caratterizzato da brevi pause anticicloniche ed inserimenti perturbati. Un primo fronte raggiungerà la Lombardia oggi, arrecando l’ingresso di nuove piogge tra stasera e domattina. In seguito probabile ma effimero rialzo pressorio, prima di un ennesimo, importante peggioramento che potrà concretizzarsi nel fine settimana. Martedì 5 marzo 2024Previsto: Iniziali condizioni di bel, con foschie e locali banchi di nebbia in pianura. Nel ...