Mattarella | “La libertà di stampa è fondamentale Fortunatamente il Capo dello Stato non è un re”

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di martedì 5 marzo 2024) Il Presidente della Repubblica lo ha detto incontrando il presidente del fondo sanitario dei giornalisti "Ladiper la nostra democrazia, come per qualunque democrazia". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio, intervenendo oggi, 5 marzo, all'incontro con il presidente di Casagit, Gianfranco Giuliani e una delegazione, in occasione