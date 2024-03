Mattarella | “La libertà di stampa è fondamentale Fortunatamente il Capo dello Stato non è un re”

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di martedì 5 marzo 2024) (Adnkronos) – "Ladiper la nostra democrazia, come per qualunque democrazia". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio, intervenendo oggi, 5 marzo, all'incontro con il presidente di Casagit, Gianfranco Giuliani e una delegazione, in occasione dell'anniversario della fondazione del fondo sanitario dei giornalisti., ha sottolineato– "che