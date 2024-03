Mattarella | «Il Presidente non è un sovrano Quando firmo una legge faccio il mio dovere» – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 5 marzo 2024) Ildella Repubblica, Sergio, ha incontrato oggi i vertici della Casagit, la cassa sanitaria dei giornalisti. E ha iniziato la sua riflessione sull’importanza della Carta Costituzionale e della libertà di stampa. «È fondamentale per la nostra democrazia, come per qualunque democrazia. Che vede nella nostra Costituzione una tutela netta, chiara, indiscutibile, a fronte della quale vi è una assunzione di responsabilità da parte dei giornalisti: la lealtà, l’indipendenza dell’informazione, la libertà di critica, nel rispetto della personalità altrui, il rispetto dei fatti. Ma è un elemento indispensabile della nostra democrazia, e questo carattere di indispensabilità, io ho cercato tante volte di richiamarlo e sottolinearlo», spiega. «Vorrei cogliere l’occasione – precisa – far notare che frequentemente il...