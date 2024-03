(Di martedì 5 marzo 2024) «Fortunatamente sono une non sono un» che, come ai tempi dello Statuto Albertino,va lesolo se gli piacevano. In Italia c'è oggi la repubblica,...

“Quando il presidente della Repubblica promulga una legge , non fa propria la legge , non la condivide, fa semplicemente il suo dovere”. A puntualizzarlo, ... (ilfattoquotidiano)

«C’è chi si rivolge al presidente della repubblica chiedendogli di non firmare una legge , ma il presidente non firmale legge ma la loro promulgazione». Poi ... (corriere)

L’intervento del Capo dello Stato: «C’è chi si rivolge al presidente della Repubblica chiedendogli di non firmare una legge . Ma il presidente non firma le ... (corriere)

Mattarella: "Mio compito fondamentale e' far rispettare la Costituzione": Sarebbe Grave se uno di questi, e tra questi anche il presidente della Repubblica, pretendesse di attribuirsi compiti che la Costituzione assegna ad altri poteri dello Stato". Lo ha evidenziato il ...notizie.tiscali

Rotondi: Marsilio ha gestito bene emergenza Covid, non come certi che facevano concorrenza a Crozza: (Agenzia Vista) Pescara, 05 marzo 2024 La partita in Abruzzo non è in bilico, si percepisce un consenso crescente intorno al governatore uscente Marco Marsilio. I nostri elettori apprezzano in lui lo ...quotidiano

Mattarella: «Grave attribuirsi compiti di altri poteri. Il Presidente non è un sovrano: promulga le leggi, non le firma»: «Fortunatamente sono un presidente e non sono un sovrano» che, come ai tempi dello Statuto Albertino, firmava le leggi solo se gli piacevano. In Italia c'è oggi la ...ilmattino