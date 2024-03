Massese Brutto capitombolo Importante rialzarsi subito

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 5 marzo 2024) Cinque gol tutti in una volta lain questo campionato non li aveva mai presi. A dire il vero il 5 a 0 di domenica è uno di quei risultati che allo stadio comunale di Massa storicamente è uscito fortunatamente pochissime volte sulla ruota bianconera. Il ko contro lo Zenith Prato rappresenta un qualcosa di eclatante nelle proporzioni e di inaspettato per quello che era stato fin qui il percorso della squadra di Davide Del Nero (nella foto). A livello di classifica le ripercussioni ci sono state ma senza essere particolarmente drammatiche. Laè uscita di nuovo momentaneamente dalla zona playoff ma rimane ad un punto dalla quinta, il Montespertoli. Le zebre hanno ancora il destino nelle loro mani ma c’è da cambiareregistro a cominciare da domenica prossima quando andranno a far visita ad un Castelfiorentino United ...