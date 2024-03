Marlene Kuntz | “I Maneskin dicono che siamo un punto di riferimento? Ci fa piacere Loro spaccano” Poi | “

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 marzo 2024) “Complimenti per la festa, una festa del cazzo”, cantavano iin “Festa Mesa” nel 1994. “Ma oggi non sarà più una festa del cazzo”, sorride sornione Cristiano Godano con al fianco Riccardo Tesio. Il brano era incluso nell’album “Catartica” che segnò in Italia uno spartiacque in un momento musicale dominato dal grunge dei Nirvana e dei Pearl Jam. A trent’anni dall’uscita di quel disco la band torna con la ristampa di “Catartica” in diversi formati, dall’8 marzo, e un tour già quasi tutto sold out al via dal 12 marzo. Proprio il live sarà speciale perché mancherà Luca Bergia, il co-fondatore della band scomparso lo scorso anno. “È una presenza costante, – dice Godano – il tour sarà dedicato a lui, troveremo il modo di ricordarlo ogni sera. Tra l’altro a lui devo molto perché insistette per farmi entrare nella band”. In scaletta sono previsti ...