Margherita Hack sui figli mai avuti e il rapporto speciale con Eda

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di martedì 5 marzo 2024), nota astrofisica italiana morta nel 2013, non ha mai avuto; una scelta consapevole e più volte espressa pubblicamente in varie occasioni ed interviste., sposata per quasi cinquant’anni con il letterato Aldo De Rosa, ha visto la rinuncia alla maternità come una scelta sia etica che pratica; da un lato, infatti, non avereera un modo per sconfessare la narrativa che vede una donna completarsi solo con una gravidanza; d’altra parte, la scienziata riteneva superfluo procreare in un mondo già eccessivamente popolato. Gli ultimi anni tuttavia,instaurò uncon Eda Gjergo, che andò oltre il semplicementore – allieva. Già nel 2013, nel corso di un documentario a lei dedicato,...