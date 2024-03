Margherita delle stelle | la recensione | Cristiana Capotondi | Margherita Hack e un incerto film tv

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 5 marzo 2024) Ladi: Giulio Base rivede la figura potentissima diin untv che non riesce ad andare oltre il linguaggio tipico del prime-time. Protagonista. In onda su Rai1 il 5 marzo.è stata tra le donne più influenti, scientificamente e culturalmente, del nostro strano e interessante Paese. Un Paese strano e interessante, sì, almeno dal punto di vista cinematografico. Anzi, audiovisivo. Perché poi una figura come la sua, potentissima, gagliarda, idealista, ribelle (e la lista di aggettivi potrebbe continuare), sarebbe stata perfetta per una narrazione che rispecchiasse ...