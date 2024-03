Margherita delle stelle | Champions | Le Iene o Altri comizi d’amore? La tv del 5 marzo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 5 marzo 2024) Per la prima serata in tv, martedì 5su RaiUno alle 21.25 andrà prenderà il via la fiction “”, con Cristiana Capotondi e Cesare Bocci. Quella diHack è la storia di una bambina come tante altre che, però, avrà la grande fortuna di essere educata da genitori che le trasmettono i valori della libertà, della parità, del rispet – to per la natura e soprattutto le insegnano ad essere sé stessa. La giovane donna si innamorae riesce a emergere in un mondo governato da soli uomini, diventando la prima direttrice dell’Osservatorio Astronomico di Trieste. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con “Dalla strada al palco”, condotto da Nek. Terza edizione dello Show in cui gli artisti di strada hanno la grande occasione di ...