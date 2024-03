Marcus Thuram è il campione di cui abbiamo bisogno adesso

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 5 marzo 2024)è il protagonista di GQ Hype speciale Change is Good.Change is Good è l’iniziativa globale di GQ dedicata al cambiamento, che esplora e promuove i valori in cui crediamo, quali diversità, parità di genere, sostenibilità e attenzione alla salute mentale.è insieme un fattore di sentimenti positivi e una calamita. Quando entra nello studio fotografico e mentre si muove, gli occhi di tutti i presenti nella stanza seguono questo ragazzo alto quasi due metri in una tuta Nike x Nocta, che nell’arco di qualche minuto parla italiano con noi, inglese con chi lo segue, francese per commentare gli outfit con un suo amico. Sorride, molto e in continuazione, non smette di ringraziare e - quando gli si chiede come stia - risponde bene, arriva da un allenamento da Appiano, ma con una leggerezza che viene ...