Mar Rosso | sì alla missione Conte si allinea ma il campo largo perde pezzi

(Di martedì 5 marzo 2024) Disco verde del Senato, dopo l'ok della Camera,possibilità che l'ItaliaAspides, per l'emergenza Houti nel MarEuam pera favore dell'Ucraina e all'intervento 'Levante' su Gaza, per far fronte al dramma umanitario. Il governo, con il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha dato parere favorevole su 5 delle 6 risoluzioni presentate in Aula e contrario al testo di Alleanza Verdi Sinistra, che è risultata poi preclusa nelle votazioni. Governo favorevole ancherisoluzione Pd, tranne la parte sui fondi da destinare all'Unrwa, agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi, e alle Ong presenti nella zona del Medio Oriente teatro del conflitto e finita in un recente scandalo. Alcuni esponenti sono stati infatti ...

