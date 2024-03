Mar Rosso | missione Aspides | centrosinistra si divide

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di martedì 5 marzo 2024) Mar: ilsicon il Partito Democratico che rivela una cosa ed il Movimento 5 Stelle non si espone Dopo che cacciatorpediniere Caio Duilio ha aperto il fuoco nel Marè arrivata la decisione ufficiale da parte delle commissioni Difesa ed Esteri della Camera che hanno dato il definitivo “via libera” alla deliberazione del Consiglio dei ministri per quanto riguarda una possibile partecipazione dell’Italia a missioni internazionali per quest’anno. Tra questi anche le partecipazioni dell’Unione Europaed Atlanta. Senza dimenticare anche l’operazione Levante e quella che riguarda il conflitto Israele-Hamas.(Ansa Foto) Notizie.comIn merito a questa vicenda si è ...