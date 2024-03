Manolas: 'Volevo tornare alla Roma, lo avrei fatto anche gratis. De Rossi e Totti...': Kostas Manolas è ripartito dalla Salernitana e prova a trascinare i campani alla salvezza, ma il sogno del difensore greco era un altro: tornare alla Roma. A co.calciomercato

Manolas: "Volevo tornare alla Roma, ora ringrazio la Salernitana": "Il mio ritorno in Serie A Quando ero svincolato non ho sentito nessuna squadra, Volevo tornare alla Roma soprattutto per l’amore dei tifosi e della città. A Roma ho vissuto le mie stagioni più ...fantacalcio

Manolas rivela: "Volevo tornare alla Roma. Sabatini il DS più grande": L'ex calciatore del Napoli, ora alla Salernitana, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Manà Manà Sport Roma 90.9.areanapoli