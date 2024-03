Mandati d’arresto per 2 ufficiali russi dalla Cpi Zelensky | “Chi ordina crimini di guerra ne risponderà”

(Di martedì 5 marzo 2024) La Corte penale internazionale ha spiccato duedi arresto nei confronti di due, Sergei Ivanovich Kobylash e Viktor Kinolayevich Sokolov, per presuntidicommessi in Ucraina.: "Sarà fatta giustizia".

