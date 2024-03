Mamma di una ragazza affetta da atassia | “Un farmaco può aiutarla | ma l’Italia è in ritardo con l’approvazione”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 5 marzo 2024) Un, già approvato dall'Agenzia europea, non ha ancora ricevuto l'ok da parte dell'Italia e quindi non può essere commercializzato nel nostro Paese, anche se allevierebbe di molto i dolori di Alessia Corvaia, unadi 23 anni sulla sedia a rotelle. E molti altri come lei.